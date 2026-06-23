Tre partite nella notte italiana ai Mondiali 2026. La prima nel gruppo I con la Francia che batte 3-0 l'Iraq dopo una lunga sospensione per maltempo a cavallo tra i due tempi. Segna due volte Mbappé, al 14' e 54', chiude i conti Dembelé al 66'.

Mondiali 2026, Francia e Norvegia a braccetto nel gruppo I

Transalpini qualificati al prossimo turno con due vittorie su due e una differenza reti migliore anche della Norvegia, che batte 3-2 il Senegal grazie alla doppietta di Haaland. La prima rete degli scandinavi la segna però Pedersen al 43'. Nella ripresa al 48' grave errore in disimpegno dei senegalesi e arriva il primo gol dell'attaccante del Manchester City. Sarr accorcia le distanze al 53' e segnerà anche al 93', troppo tardi per riacciuffare gli avversari scappati ulteriormente ancora con Haaland al 58'. Nel gruppo J, invece, l'Algeria batte 2-1 la Giordania che sogna con Al-Rashdan al 36', ma viene ribaltata dalle reti di Benbouali al 69' e Gouiri all'82. Algerini terzi a tre punti, riscattando il ko patito contro l'Argentina. La Giordania resta a zero.

Mondiali 2026, oggi tornano in campo Portogallo e Inghilterra

Oggi alle 19.00 Portogallo-Uzbekistan per il gruppo K, quindi Inghilterra-Ghana alle 22.00 nel gruppo L. Alla 1.00 italiana Panama-Croazia, sempre nel gruppo L e domattina alle 4.00 Colombia-Repubblica Democratica del Congo per il K.