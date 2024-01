L'Inter accoglie l'arrivo di Tajon Buchanan in Italia con... dei pancakes. Nel simpatico video pubblicato sui social dal club nerazzurro, l'esterno canadese riceve puntuale un cibo a lui molto conosciuto. "Pancakes consegnati" recita il tweet dell'Inter, mentre 'ex Bruges esprime le sue prime sensazioni mandando un messaggio ai tifosi: "Non vedo l'ora di condividere un po' di tempo insieme".