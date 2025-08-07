Commentiamo le ultime news di calciomercato. Si attende il primo passo di qualcuno per Lookman, l'attaccante nigeriano ha lasciato l'Italia e l'Inter aspetta di conoscere il prezzo dall'Atalanta. Novità importanti in uscita su Taremi ed Esposito, Asllani in stand-by.

Sezione: Web Tv / Data: Gio 07 agosto 2025 alle 12:26
Autore: Raffaele Caruso
