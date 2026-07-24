E' iniziato da pochi minuti l'allenamento mattutino dell'Inter a Donaueschingen, oggi il menu prevede doppia seduta. In svolgimento la sessione della mattinata, con riscaldamento e torello dei giocatori di Chivu. Assente ancora Yanis Massolin, le cui condizioni verranno valutate quest’oggi come anticipato anche ieri. Tutti disponibili gli altri calciatori. Sudore e concentrazione, ma anche qualche momento per scherzare, come quando Chivu dice "Kolarov non va dentro perché ha i capelli bianchi, è vecchio". A seguire il video direttamente dal nostro inviato in Germania, Simone Togna.