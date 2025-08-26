Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana commenta la vittoria dell'Inter per 5-0 sul Torino.



"La squadra ha reagito alla grande. Una grandissima partita, attenta, organizzata e fisica. L'Inter ha dominato, poteva segnare più di 5 gol. Un debutto migliore non poteva esserci. La ThuLa? Oltre i gol non ricordo un'intesa così importante che funzionasse così bene da diverso tempo. Sucic ha fatto una grandissima partita".