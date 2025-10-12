Andrea Invernizzi, fantasista dell'Alcione, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista del derby di venerdì prossimo contro l'Under 23 dell'Inter: "Di derby contro l’Inter ne ho giocati tanti, era sempre un’emozione. Ecco, quello di quest’anno sarà un po’ particolare, un derby di Milano diverso dal solito”. Milano? Qui ci sono cresciuto, nessuna squadra in Italia può vantare tre squadre nei pro’. In giro la gente sta iniziando a parlare di Alcione, questo è bellissimo”.

Sezione: Inter U23 / Data: Dom 12 ottobre 2025 alle 22:13
Autore: Niccolò Anfosso
vedi letture
Print