Dopo tre giorni di riposo, nel pomeriggio di oggi l'Inter tornerà ad allenarsi ad Appiano Gentile in vista del match con la Roma di sabato prossimo. E Chivu inizierà può iniziare a sorridere: De Vrij, Dumfries, Zielinski e Sucic hanno già completato ieri gli impegni con le rispettive nazionali, oggi usufruiranno del giorno di riposo previsto e domani saranno regolarmente alla Pinetina.

Come loro Bastoni: squalificato per Italia-Israele, oggi lascerà il ritiro azzurro, come riferisce la Gazzetta dello Sport. Lavorerà sempre a parte Thuram, impegnato nelle terapie di recupero dal problema muscolare che lo ha fermato con lo Slavia Praga.