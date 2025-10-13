Come ampiamente prevedibile, Moise Kean ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana alla vigilia della partita di Udine contro Israele. Gli esami strumentali effettuati in mattinata hanno infatti accertato che l’attaccante della Fiorentina non ha pienamente recuperato dall’infortunio alla caviglia destra occorsogli in occasione della gara di sabato con l’Estonia e non è quindi a disposizione per la partita di domani.