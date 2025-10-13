Anche il Corriere dello Sport celebra la crescita esponenziale di Pio Esposito, iniziata lo scorso 26 giugno con il gol al River Plate in America e proseguita con il primo centro in campionato a Cagliari e quello con la Nazionale in Estonia.

Tante chiacchiere, tanti elogi. "Sarà importante riuscire a concentrarsi solo sul presente. Per chiudere al meglio questa parentesi in azzurro e tornare poi rinvigorito alla corte di Chivu - si legge -. Sabato l’Inter sarà di scena a Roma: contro una delle capoliste spera finalmente di lanciare un segnale negli scontri diretti dopo il tentativo fallito in casa della Juventus. Esposito dovrà sgomitare per vivere l’ennesima ‘prima volta’: finora non ha mai giocato dal primo minuto al fianco di Lautaro Martinez. Potrebbe toccare a lui: il ballottaggio con Bonny resterà vivo fino all’ultimo".