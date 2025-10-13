A margine del suo intervento nel corso del Festival dello Sport, Mario Balotelli, parlando in zona mista, ha speso belle parole per il nuovo gioiello di casa Inter Francesco Pio Esposito: "Ha talento, è un bel giocatore; è giovane, ai ragazzi così va dato tempo. Ma di sicuro ha un talento superiore a tanti altri e quindi può avere un bel futuro sicuramente. Vede la porta, fa gol, e a me questi giocatori piacciono".

Balotelli si pronuncia anche su Cristian Chivu, suo ex compagno oggi allenatore dei nerazzurri: "Fa effetto vederlo in panchina. Però è una brava persona, sa di calcio e quindi secondo me ci può stare uno come lui sulla panchina dell'Inter".