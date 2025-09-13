Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la sconfitta per 4-3 contro la Juventus.



"Brutta botta, questa è una brutta botta. I soliti errori. Continuiamo a subire gol da fuori, continuiamo a dare spazio agli avversari, a subire gol dai calci piazzati. Lautaro oggi non pervenuto in attacco, Thuram ha fatto una bella partita nonostante le polemiche per i suoi atteggiamenti. Poi apriremo un capitolo più avanti. Calha tanto criticato ha tenuto in piedi la baracca. L'Inter ha preso il gol del 3-3 e la frittata è pronta, il gol del 4-3 è viziato da un fallo di Thuram su Bonny e poi Sommer commette una papera, così come ha commesso una mezza papera sul gol del 2-1. Tutto male. Hanno fatto 4 tiri in porta e hanno fatto 4 gol, così come l'Udinese. Questo è il risultato di quello che non è stato fatto in estate, ci sono atteggiamenti in campo che non vanno bene.