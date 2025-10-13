Carlo Ancelotti è pronto a cimentarsi in una nuova storica sfida che potrebbe consegnarli ancora un primato internazionale: arrivato sulla panchina del Brasile dopo l'addio al suo Real Madrid, il Re della Champions punta il Mondiale. Nel caso in cui dovesse portare i verdeoro alla vittoria del titolo, diventerebbe il primo allenatore straniero ad esserci riuscito. Un dato che lo stesso Re Carlo commenta con il sorriso: "C'è sempre una prima volta" ha detto in conferenza stampa prima dell'amichevole col Giappone dopo la manita calata dai suoi sulla Corea del Sud. "Il mio obiettivo è dare il massimo per la Nazionale brasiliana, cercare di farli giocare al meglio e vincere i Mondiali" ha detto prima di sottolineare: "La squadra ha le qualità per giocare un bel calcio, ma bisogna pensare a cosa si intende per bel calcio. Hanno qualità individuali, ma questa si combina con il lavoro di squadra e il movimento senza palla, e questo è molto importante".

Ancora su Neymar dopo la grande esclusione:

"Se è in buone condizioni, ovviamente può far parte della nazionale. Se è in forma può giocare in qualsiasi squadra del mondo" ha chiosato Ancelotti che ha ben chiarito 'i paletti' per rientrare tra i papabili candidati a giocare il Mondiale. Indicazioni che valgono per tutti i brasiliani, Carlo Augusto compreso. L'esterno interista è rientrato tra i convocati chiamati da Ancelotti per la doppia sfida di amichevoli di questa sosta per le Nazionali dopo un periodo d'assenza dalla Seleçao.