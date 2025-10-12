Elenoire Casalegno racconta il suo amore per l'Inter a La Gazzetta dello Sport. La passione per il nerazzurro, però, non è opera del papà: "No, lui è appassionato di motori. È stata una cosa mia: fin da piccola mi sono innamorata dell’Inter. In quel periodo in Romagna erano tutti juventini e io sono... bastian contraria per natura. In più avevo un amico che mi rubava le merendine ed era juventino. Poteva starmi simpatica la Juve? A parte gli scherzi, credo che uno interista ci nasca. L’interista è diverso rispetto agli altri: è un po’... masochista".
La prima volta a San Siro?
"Non è stata da bambina, ma a vent’anni quando mi sono trasferita a Milano per lavoro. Fino ad allora le partite dell’Inter le ho viste solo e in tv".
Si è rifatta dopo...
"All’inizio andavo in curva e qualche mese fa mi hanno girato una mia foto con gli ultras. Dell’esperienza in curva ho un bel ricordo: sentivi il calore del tifo e c’erano coreografie belle. È diverso rispetto a star seduti in tribuna".
Da interista qualche soddisfazione se l’è tolta...
"La più bella è stata la finale di Champions a Madrid che ho rischiato di non vedere dal vivo, ma in tv".
Racconti.
"Avevo un volo charter fissato per la mattina della partita e la sera prima ho presentato una convention fuori Milano nonostante la febbre a 39°. Finito di lavorare, sono tornata a casa e mi sono messa a letto. La mattina, cosa che non mi è mai successa perché sono una puntuale, non ho sentito la sveglia e quando ho aperto gli occhi erano le 8. Dovevo essere a Malpensa alle 8.30... Mi sono messa un jeans e una maglia sopra il pigiama e sono partita in auto. Mi hanno aspettata e quando sono salita sull’aereo, mi guardavano tutti malissimo".
Era anche a Istanbul e a Monaco, dove l’Inter ha perso le ultime due finali?
"Di quelle non ricordo niente (ride, ndr)".
Il suo idolo da bambina chi era?
"Rummenigge. Obbligavo mamma a comprarmi i formaggini che lui sponsorizzava. Da grande il mito è diventato uno solo: il Fenomeno Ronaldo".
Era affascinata da Mourinho?
"Fino a quando ci ha fatto vincere sì, poi è andato al Real e non ho mai pensato che potesse tornare. Quello che ha fatto non si può ripetere. Meglio che il ricordo del Triplete resti indelebile".
Un interista con cui presentare una trasmissione?
"Beppe Marotta. Il presidente ha un lato molto pop e divertente. L’ho conosciuto a Roma, a una serata per interisti dove ho incontrato anche il mio compagno. Mi ha sorpreso per la sua ironia".
Che sogni le sono rimasti nel cassetto?
"Giocare una partita a San Siro con la maglia dell’Inter. Vorrei fare un appello perché il mio desiderio sia realizzato prima che lo stadio sia abbattuto".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - News
Altre notizie
- 21:59 Compagnoni: "Napoli e Inter le grandi favorite, ma anche il Milan sta crescendo"
- 21:44 Pocognoli saluta il Saint-Gilloise, Jbari: "Per certi giocatori può essere un addio difficile da sopportare"
- 21:30 Berti protagonista alla festa dell'Inter Club L'Aquila: "Sento ancora forti emozioni tra i tifosi"
- 21:16 Elenoire Casalegno: "Interista fin da piccola, andavo in curva. Finale di Madrid? Ho rischiato di non vederla dal vivo"
- 21:02 Czachowski: "Zielinski soffre il fatto di non giocare all'Inter. Forse cambiare club è una soluzione"
- 20:46 Paesi Bassi, Malen: "Buona connessione con Dumfries, conosco le sue qualità perché..."
- 20:32 Nazionale, Bastoni (squalificato) domani mattina lascerà il ritiro azzurro: arriva la conferma ufficiale della FIGC
- 20:18 Fiorentina Women, Pinones Arce amareggiato: "Contro l'Inter meritavamo di più. Ma il calcio è così"
- 20:04 Roma-Inter vicinissima al tutto esaurito: sono 64mila i biglietti venduti per la gara di sabato
- 19:50 Paesi Bassi, altri tre passi verso il Mondiale: 4-0 facile alla Finlandia. Dumfries sempre in campo, zero minuti per De Vrij
- 19:44 Qui Napoli - L'infermeria si svuota: Politano e Buongiorno tornano col Torino, Rrahmani rientrerà per l'Inter
- 19:35 Sky - Nazionale, Bastoni (squalificato) resta con il gruppo azzurro. Domani mattina ritorno a Milano
- 19:30 InterNazionali - Croazia-Gibilterra, un po' di riposo per Sucic. Zielinski cerca la continuità: titolare in Lituania-Polonia
- 19:16 I giocatori dell'Inter a lezione di disegno del logo: promosso Matteo Darmian, male Thuram
- 19:02 Balotelli: "Non è uno scherzo giocare nell'Inter, Moratti mi ha fatto un regalo. Milan? Dovevo andare alla Juve, poi Raiola..."
- 18:47 Lumezzane, Monachello: "U23 progetto interessante. Sul mio passato all'Inter..."
- 18:33 GdS - Verso Italia-Israele, improbabile la presenza di Kean: Esposito pronto per l'esordio da titolare in azzurro
- 18:20 Zidane: "Ronaldo il più forte incontrato in carriera. Faceva cose pazzesche in allenamento, poi ti diceva 'se mi fai inca*****..."
- 18:06 Damiani: "Pio Esposito è un ragazzo interessantissimo, sta facendo grandi cose"
- 17:53 Domani la Svizzera cerca il pass per il Mondiale, Yakin: "Non abbiamo preparato festeggiamenti. L'11 titolare..."
- 17:36 Ancora Benitez: "Quando ero all'Inter zero mercato. Mi è dispiaciuto l'esonero perché la società..."
- 17:07 Nazionale, Gattuso: "Rincorse e pressing: mi soffermerei su questi due aspetti della prestazione di Esposito"
- 17:00 Mkhitaryan: "Ecco perché accettai l'Inter. Chivu ha un grande futuro, sulla finale di Monaco ho un'idea"
- 16:52 Paesi Bassi-Finlandia, le scelte ufficiali di Koeman: Dumfries inamovibile sulla destra, altra panchina per De Vrij
- 16:38 Güler e Yildiz in coro: "Calhanoglu una leggenda". L'interista: "Loro due molto importanti per la Turchia"
- 16:23 Serbia nel baratro, Aleksandar Stankovic unica luce: "Ha mostrato tutto ciò che gli ha insegnato il padre"
- 16:10 Pio Esposito: "Nazionale, emozione indescrivibile. Il gol? L'ho sognato ogni notte da quando ho cominciato a giocare"
- 15:55 Anche gli scout dell'Inter al Mondiale Under 20 in Cile: ecco i nomi degli osservati speciali
- 15:41 Maresca: "Per il campionato l'Inter ha ancora qualcosa da dare. Però occhio al Milan"
- 15:26 Moretto: "L'Inter in estate ha fatto all-in su Bonny. Superata la concorrenza di due attaccanti"
- 15:13 Carnevale: "Pio Esposito era un pallino dell'Udinese. L'Inter ha un ragazzo che diventerà un grandissimo"
- 14:58 Tonali: "Pio Esposito? Quando uno è forte e si impegna merita tutto il nostro affetto"
- 14:44 Benitez: "L'Inter è l'italiana che potrà fare più strada in Champions. Chivu per me farà bene"
- 14:30 Sommer: "Inter, un piacere giocarci". Carlos Augusto: "Voglio fare la storia in Nazionale come hai fatto tu"
- 14:17 Nela inquadra le big del campionato: "Inter squadra che gioca meglio in A. Mina vagante? Dico il Milan"
- 14:02 Palestra: "L'Inter è la squadra che mi ha impressionato di più". Poi 'vota' i nerazzurri Lautaro, Bastoni e Dimarco
- 13:48 Repubblica - Nuovo San Siro, ecco come Redbird e Oaktree acquisiranno l'area. Due le figure chiave sul fronte Inter
- 13:35 Calhanoglu celebra a SM le 100 presenze con la Turchia: "Non è facile, orgoglioso di me". Poi promuove Yildiz
- 13:22 Esposito a SM: "È tutto bellissimo. Si parla molto di me, ma voglio mantenere il mio equilibrio"
- 13:05 Condò: "L'Italia sta crescendo in consapevolezza. Ottimo segnale da Pio: sta facendo come nell'Inter"
- 12:51 Spalletti: "Per Icardi ci sono rimasto male. Mauro è un bravo ragazzo e uno dei più forti centravanti ma..."
- 12:37 TS - Inter e Milan, occhi su Gila: il rinnovo con la Lazio è in alto mare. I nerazzurri avevano già fatto un tentativo
- 12:23 Ventola: "All'Inter per Ronaldo, dopo il 5 maggio Gresko salvato dalla polizia". Poi torna sulla rottura con Vieri
- 12:09 Pagelle Corsera - Sette in pagella e applausi per Dimarco e Pio. Squalifica di Bastoni unica nota negativa
- 12:00 Spalletti: "Bastoni e Barella due top, Esposito mi ricorda Vieri: avremo un padrone dell'area. Il 'caso Acerbi'..."
- 11:55 TS - Bisseck via a gennaio? L'Inter prenderebbe in considerazione la cessione solo con questa offerta
- 11:40 GdS - Lautaro sarà in Italia solo giovedì: il piano di Chivu per Roma-Inter è chiaro. Thuram punta il Napoli
- 11:26 Matthaus: "Il Milan mi voleva, ma poi arrivò l'Inter e Trapattoni mi disse un frase. Inzaghi o Chivu? Ecco chi preferisco"
- 11:12 Borriello: "L'Inter resta la squadra più forte, il Napoli ha un mostro come Conte e il Milan ha fatto un ottimo mercato"
- 10:58 CdS - Zielinski con le valigie in mano: la sua cessione a gennaio potrebbe portare un nuovo mediano all'Inter
- 10:43 CdS - Esposito, arriva anche il primo gol azzurro: poteva partire in prestito, Chivu l'ha voluto tenere all'Inter
- 10:28 Pagelle TS - Interisti tutti promossi: Bastoni e Barella da sufficienza piena, Esposito e Dimarco tra i migliori
- 10:13 Calhanoglu silenzia le voci di mercato: "Non è mai successo niente, all'Inter sono felice. Darò il massimo"
- 09:59 InterNazionali - Da Sucic agli olandesi De Vrij e Dumfries: oggi ultimo impegno per quattro nerazzurri
- 09:44 Pagelle CdS - Esposito con voglia ed entusiasmo: voto 7. Dimarco, l'assist per Kean è una pittata d'artista
- 09:29 GdS - Stankovic continua a crescere: esordio da titolare con la Serbia. L'Inter ha una doppia clausola
- 09:14 CdS - Lautaro diviso tra Inter e Argentina: l'obiettivo è esserci a Roma e avvicinarsi ancora a Mazzola
- 09:00 Pagelle GdS - Estonia-Italia, Esposito MVP: voto 7 (come Dimarco e Barella). Bastoni è da 6
- 08:45 CdS - Thuram prosegue il lavoro di recupero: convocazione per Roma non scontata. La decisione di Chivu...
- 08:30 GdS - Dagli allenamenti duri al rebus formazione: i cinque comandamenti di Chivu per la rivoluzione interista
- 08:15 Esposito, primo gol con la Nazionale: "Adesso ho mille pensieri in testa, ma questo deve essere un punto di partenza"
- 00:00 Ride Pio chi ride ultimo
- 23:50 Braglia: "L'unica big che ha mantenuto appartenenza e leadership è l'Inter con Zanetti e Ferri"
- 23:35 Bagnaia: "Tifo Juve ma da piccolo ero un fan dell'Inter, andavo contro a mio papà"
- 23:35 Matthäus: "Non vedo l'Inter tra le favorite in Champions. Campionato italiano apertissimo"
- 23:20 Esposito alla Rai: "La gente parla tanto di me, ma credo sia stata anche la mia forza"
- 23:05 Esposito a Sky: "Il gol un sogno che diventa realtà, devo realizzare. Ma è solo l'inizio"
- 22:50 InterNazionali - Prima gioia azzurra per Esposito, gol nel 3-1 all'Estonia. Bene anche Calhanoglu
- 22:37 Italia, Bastoni squalificato: salterà la sfida con Israele. Chivu lo ritroverà prima del tempo
- 22:23 Candreva, Sosa e Galante tutti d'accordo: sarà Lautaro Martinez il Pichichi della Serie A