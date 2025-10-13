Dopo la partenza di Sebastian Pocognoli, che ha accettato di rilevare la guida tecnica del Monaco, l'Union Saint-Gilloise ha trovato il suo nuovo allenatore: è stato infatti ufficializzato dal club gialloblu l'arrivo di David Hubert, 37 anni, che sarà in panchina sabato nel match di campionato contro lo Charleroi e poi in Champions League contro l'Inter.

Hubert lascia l'Oud-Heverlee Leuven, dove era approdato quest'estate firmando un contratto fino al 2027. In precedenza, l'allenatore aveva avuto la sua prima esperienza da tecnico di prima squadra assumendo la guida dell'Anderlecht dopo due stagioni come assistente, ma era stato licenziato sei mesi dopo e sostituito da Besnik Hasi.