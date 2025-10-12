L’Inter Club L’Aquila dedicato alla memoria di Francesco Maria Esposito, tifoso interista vittima del terremoto che sconvolse l'Abruzzo nel 2009, ha festeggiato i 15 anni di attività con una serata a cui ha partecipato il campione nerazzurro e della Nazionale Nicola Berti. L'ex centrocampista dell'Inter non si è risparmiato nel corso della serata raccontando aneddoti della sua carriera, concedendosi ai numerosi tifosi presenti per fotografie ed autografi e dimostrando ancora una volta la simpatia e il carattere che lo caratterizzava anche in campo. Fra i numerosi presenti, oltre ai soci locali, anche rappresentanti di altri Inter Club abruzzesi e di Rieti. A fine serata torta, prosecco e cori da stadio per augurare una stagione vincente al club nerazzurro.

"Il calcio è profondamente cambiato negli ultimi anni – ha osservato Berti – e ogni tanto mi fermo a riflettere anche sul fatto che molti ragazzini non hanno mai visto giocare l’Italia ai mondiali. All'Inter ho vissuto 10 anni fantastici, ho ricordi straordinari e percepisco forti emozioni ancora oggi tra i tifosi interisti”.