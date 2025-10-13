Moise Kean non potrà comporre la coppia d'attacco con Mateo Retegui nella partita di domani sera contro Israele, a causa del problema alla caviglia rimediato durante la partita contro l'Estonia. Al suo posto, Sport Mediaset conferma come il nome in pole position sia quello di Pio Esposito, attaccante dell'Inter che ha già rilevato il giocatore della Fiorentina a Tallinn. L'alternativa è rappresentata da Giacomo Raspadori dell'Atletico Madrid; le decisioni verranno prese dopo la rifinitura odierna.

Ha salutato la compagnia anche Alessandro Bastoni, che non avrebbe potuto giocare domani la gara della Bluenergy Arena per squalifica. Per rimpiazzarlo Gattuso si affiderà molto probabilmente a Gianluca Mancini, che oltretutto parlerà insieme al CT in conferenza stampa quest'oggi.