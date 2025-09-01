Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la sconfitta per 2-1 contro l'Udinese.



"Sono deluso e preoccupato da quello che può essere questa stagione. I facili entusiasmi di Inter-Torino sono svaniti oggi a San Siro contro l'Udinese. Il rigore per me è molto generoso, ma non è una giustificazione. La squadra non può spegnersi così, dopo il gol del 2-1 siamo tornati ad essere prevedibili. Sono preoccupato, manca il guizzo. C'era bisogno del guizzo, lo sapevamo tutti. Nessuno escluso. Chivu doveva portare qualcosa di buono, non gli sono stati forniti gli strumenti giusti".