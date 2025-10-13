Ospite sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Arturo Di Napoli ha ampiamente parlato di Pio Esposito, giocatore al centro dell'attenzione dopo il primo gol con la maglia azzurra e possibile titolare sabato prossimo con l'Inter nella sfida di campionato in casa della Roma.

Chi vede in attacco per l'Inter contro la Roma?

"Basta pescarne uno. Bonny ed Esposito sono alternative giovani e di livello. Se dovessi scegliere, direi Pio Esposito, perché l'entusiasmo che ti dà il gol in Nazionale...si merita una chance, anche per dargli un po' di responsabilità. Non lo vedrei più come un giovane ma come un'alternativa valida dell'Inter. Pio Esposito è un giovane, che viene dal settore giovanile nerazzurro, esaltiamo questo ragazzo che ha dimostrato di avere delle qualità. Avrà partite difficili, dove avrà fatica, col tempo vedremo come crescerà".

Camarda più forte?

"Camarda è forte, ma mi chiedo perché il Milan non se lo è tenuto come ha fatto l'Inter con Pio Esposito".

Ha fatto bene a tenere Pio Esposito l'Inter e rifiutare Hojlund?

"Per me ha fatto bene, i fatti gli stanno dando ragione. Chivu lo ha cresciuto e sa il suo valore".