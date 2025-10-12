Autore del gol che ha dato il la alla vittoria larga dei Paesi Bassi sulla Finlandia, Donyell Malen ha sottolineato l'ottimo feeling avuto in campo con Denzel Dumfries sulla fascia destra: "A volte io andavo dentro il campo e lui restava sull'esterno, altre volte succedeva il contrario - le parole riportate da Voetbal International -. Abbiamo una buona connessione. Conosciamo le nostre qualità perché giochiamo a calcio insieme da molto tempo", ha spiegato l'attaccante dell'Aston Villa, facendo riferimento all'esperienza condivisa al PSV.