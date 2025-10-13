Roberto La Florio è stato l'artefice del passaggio adolescenziale dei tre fratelli Esposito, ovvero Salvatore, Sebastiano e Francesco Pio, da Castellammare di Stabia a Brescia.l Da lì i ragazzi si sono poi trasferiti all'Inter qualche anno dopo.

"Fortissimi, ma Pio, per fisico, tecnica e fantasia era davvero eccezionale. La sua serietà lo mette al riparo dal rischio di montarsi la testa", dice La Florio in un breve passaggio riportato oggi da La Repubblica.