Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria dell'Inter per 2-1 contro il Sassuolo.

"Vittoria importantissima, la classifica rischiava di diventare pesante e complicata. Non si poteva non vincere. L'Inter ha giocato una partita di autorità, con i soliti difetti. La partita è stata in bilico solo dall'85esimo in poi, dovevamo stare sul 3-0 o sul 4-0 al 70esimo, in parte per colpa nostra, in parte per i meriti del portiere avversario. Non si possono però sempre vedere gli stessi errori che poi ti possono costare caro e anche una partita dominata. Il Sassuolo ha avuto la possibilità di segnare il 2-2 nei minuti finali, non è una cosa normale se potevi stare anche sul 4-0. Tra le note positive Esposito che ha fatto una grande partita, molto bene Carlos Augusto. Discretamente bene Sucic, mi è piaciuto tanto anche Akanji".