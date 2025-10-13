Grande big-match al rientro dopo la sosta: all'Olimpico si affrontano Roma e Inter. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, è la partita che somma più punti (15 giallorossi e 12 nerazzurri) nel prossimo weekend. Ci si aspettava magari di trovare i soliti ruoli, ma stavolta sono i nerazzurri a inseguire in classifica.

Secondo la rosea si tratta di una partita chiave: "L’Inter viene da una striscia di vittorie contro avversari “facili” (Sassuolo, Cagliari, Cremonese) e all’Olimpico affronterà il secondo stress test della stagione. Il primo, a Torino contro la Juve, è finito male, sconfitta per 4-3 - si legge -. La Roma come momento verità, anche se la Roma fin qui ha espresso una verità propria, importante: cinque vittorie in sei giornate, 15 punti. La Roma è molto avanti rispetto a quello che ci si aspettava. Gian Piero Gasperini si è adattato in fretta, laddove l’inizio di Cristian Chivu all’Inter è stato più tortuoso. Chivu ha avuto Gasperini allenatore, nelle poche settimane di Gasp all’Inter nel 2011. L’allora difensore giocò a Novara, nel match che costò la panchina a Gasperini: sconfitta per 3-1 ed esonero. Non sappiamo se Chivu fosse tra i congiurati, tra coloro che boicottarono Gasp all’Inter. Ci sembra però che oggi Chivu sia in marcia verso un calcio abbastanza gasperiniano, intriso di aggressività, di uno contro uno e di verticalità".

