Aldo Serena, intervenuto nel corso di 'Tutti Convocati' su Radio 24, parla di Pio Esposito, l'uomo del momento nel panorama calcistico italiano, e dei paragoni che sono stati azzardati con Bobo Vieri: "Per me è già pronto; non ha la velocità ad attaccare lo spazio di Vieri però fa parte della categoria di quei giocatori che sanno difendere la palla e che hanno già la maturità per fare la scelta giusta. Pio è un altruista nato e un finalizzatore. Non fa parte della categoria dei Moise Kean, in Italia forse ci manca gente così mentre abbiamo parecchie boe come lui, Lorenzo Lucca e Francesco Camarda, il più forte in prospettiva".

Ma Pio Esposito è già il presente della Nazionale?

"Sì, lui e Mateo Retegui sono due attaccanti che fanno riferimento davanti e possono avvantaggiare gli inserimenti dei centrocampisti; l'Italia ha parecchi centrocampisti che sanno inserirsi e fare gol con grande efficacia, avere due attaccanti che sanno difendere palla ti forniscono assist importanti può far lievitare le loro prestazioni in fase di conclusione".