Dopo aver risposto su Pio Esposito a Sky Sport, l'allenatore della Nazionale italiana Rino Gattuso ha parlato dell'attaccante dell'Inter anche dalla sala stampa di Coverciano, dove il ct ha presentato la sfida di domani contro Israele. Di seguito alcune dichiarazioni della guida degli azzurri che riguardano gli interisti, Pio e Bastoni.

Spalletti ha detto che hai trovato leggerezza.

"Innanzitutto lo ringrazio, volevo anche chiamarlo... Lui è un uomo vero, se non lo pensa non lo dice questo. Di sicuro poi c'è solo la morte, bisogna lavorare per conquistare le vittorie. Non so la parola leggerezza da cosa derivi, io sono venuto qui e sapevo cosa volevo fare. Quale percorso intraprendere. Riuscire a lavorare con voglia e senso di appartenenza, ecco cosa sto provando a dare i ragazzi. Durante l'allenamento sono uno che rompe, ma poi dopo li lasciamo liberi. Parlo durante i video, ma poi si parla di calcio quando si deve parlare. Lo spazio è tutto loro. Anche a me da calciatore dovevano lasciarmi tranquillo. I meriti sono tutti dei giocatori, li vedo con voglia. Bastoni poteva andare direttamente a casa ieri e invece è partito stamattina, Moise difficilmente poteva recuperare eppure anche oggi è andato via solo dopo aver pranzato con la squadra. Ora abbiamo altri calciatori in cui crediamo fortemente, la gestione è questa qui".

Domani farete qualcosa di diverso? Giocherà Pio Esposito?

"Sicuramente faremo qualcosa di diverso rispetto all'Estonia e poi vedremo. Bisogna fare attenzione, è innegabile che loro hanno qualità coi due attaccanti esterni. Hanno giocatori che saltano l'uomo con facilità e bisogna stare attenti a questo. Pio merita tutto, ho già detto tutto. Vediamo oggi come stanno tutti. Se vediamo il suo storico Pio ha giocato 75 minuti più recupero: c'è chi parte dall'inizio ma anche a gara in corso ci sono calciatori che possono darci una grossa mano".

Per la gara di domani Pio può essere più utile dall'inizio o a gara in corso?

"La valutazione è quella. Ma non è una questione di freschezza, ma di dare importanza ai numeri. Loro in difesa non sono velocissimi, non hanno velocisti. I loro centrali non vanno fortissimi e per questo la valutazione sarà anche per le caratteristiche che hanno loro".