Domani mattina, Alessandro Bastoni lascerà il ritiro della Nazionale italiana per fare rientro al club di appartenenza. Il difensore dell’Inter, a causa del cartellino giallo rimediato da diffidato nel match con l’Estonia di ieri sera, salterà per squalifica la sfida che metterà gli azzurri di fronte Israele, a Udine, tra due giorni. Pur non potendo scendere in campo martedì - conferma la FIGC - oggi Bastoni ha voluto trascorrere tutta la giornata con la squadra, pranzando con i compagni per poi assistere alla seduta di allenamento.

Dom 12 ottobre 2025 alle 20:32
Autore: Mattia Zangari
