Non arrivano buone notizie dalle Nazionali per Milan e Massimiliano Allegri, costretti a monitorare con apprensione le condizioni di diversi giocatori rientrati acciaccati dagli impegni internazionali.

La tegola più pesante riguarda Alexis Saelemaekers, che con la sua Belgio ha accusato un fastidio muscolare nel match contro la Macedonia del Nord. Secondo quanto riportato dal quotidiano belga HLN, gli esami avrebbero evidenziato una lesione al flessore, che potrebbe tenerlo fermo circa un mese. L’ex Roma salterà la sfida con il Galles e farà subito ritorno a Milano per ulteriori controlli.

Preoccupano anche le condizioni di Pervis Estupinan, che ha lasciato il campo nell’amichevole tra Ecuador e Stati Uniti per un forte dolore alla caviglia sinistra. L’esterno è stato sostituito alla fine del primo tempo e verrà sottoposto a esami specifici nelle prossime ore. È già certo il suo forfait per la sfida contro il Messico.

In dubbio anche Adrien Rabiot, che ha ricevuto un colpo al polpaccio durante Azerbaigian-Francia. Il ct Didier Deschamps ha spiegato che il centrocampista “non si è allenato per precauzione” e che serviranno ancora alcuni giorni di riposo. La Juventus spera che il problema non sia grave, anche se la sua presenza contro l’Islanda è fortemente a rischio.

Infine, solo gestione programmata per Rafael Leao, che non ha preso parte all’ultimo allenamento del Portogallo insieme a Gonçalo Inácio. L’attaccante è già rientrato in Italia e riprenderà gli allenamenti a Milanello lunedì. Nessun nuovo infortunio, ma dopo l’elongazione al polpaccio destro delle scorse settimane, il Milan preferisce procedere con cautela.