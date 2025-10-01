Nel consueto video editoriale di FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria dell'Inter per 3-0 contro lo Slavia Praga.

"Grande partita dell'Inter. Seconda vittoria di fila in Champions, 5 gol fatti, 0 subiti. Grande prova di squadra e di autorità, la squadra ha giocato bene, serena, concentrata e determinata. Partita dominata, sembra che fisicamente tutti i giocatori siano ad un altro livello. Calha è incontenibile, Lautaro in grande forma, Thuram ha giocato benissimo. Speriamo nulla di grave per lui, dovrebbe essere una contrattura. Benissimo Acerbi, Akanji. Dimarco molto bene, è una bella Inter".