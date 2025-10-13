Grande esaltazione in Francia per le prestazioni di Manu Koné, centrocampista della Roma che sabato affronterà l'Inter, la squadra che lo aveva corteggiato in estate e che a un certo punto è sembrata davvero vicinissima a prenderlo. "Salvo poi cambiare strategia una volta ricevuta la valutazione della Roma sul suo centrocampista: cinquanta milioni di euro, prendere o lasciare - ricorda il Corsport -. Marotta e Massara non sono mai arrivati a una trattativa vera e propria, ma nei discorsi ufficiosi non avevano trovato un accordo che avrebbe soddisfatto le parti. Se ne riparlerà in futuro? Chissà, ma per ora Koné è della Roma e Gasperini se lo tiene ben stretto. Così come i tifosi, che si erano mobilitati una volta uscita la notizia estiva sull’interesse dei nerazzurri".

Per il futuro, peraltro, si inizia a fare il nome del Psg. E si sa: la Roma ha necessità di fare cassa entro il 30 giugno per ragioni di FFP...