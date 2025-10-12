Successo per la Polonia contro la Lituania in trasferta: decisive le reti di Szymanski nel primo tempo e del solito Lewandowski poco prima del ventesimo della ripresa. Ha giocato 90' Piotr Zielinski, smistando il pallone con buona efficienza. Agevole anche la vittoria della Croazia contro Gibilterra: 2-0 con gol di Fruk e del cugino di Petar Sucic, Luka. Il centrocampista dell'Inter non ha giocato e rientrerà così a Milano un po' più fresco.