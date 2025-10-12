È notizia delle ultime ore in Belgio l'uscita di scena di Sebastien Pocognoli, che ha salutato l'Union Saint-Gilloise per accettare la proposta del Monaco, lasciando di fatto i prossimi avversari dell'Inter in Champions League senza un allenatore. Notizia che viene commentata così dall'ex calciatore Nordin Jbari ai microfoni di RTBF: "Sono sorpreso dalla tempistica. Pocognoli è uno a cui piace portare a termine i suoi progetti. Ma posso anche capire che se avesse rifiutato, il Monaco avrebbe preso un altro allenatore. Il club aveva bisogno di un allenatore subito, non a fine stagione. Il Monaco è un grande progetto. I monegaschi sono vicini alle prime tre posizioni in Ligue 1 e sono in lizza per la Champions League. Se sei ambizioso, accetti".

È la prima volta da quando è tornato in Pro League che l'Union cambia allenatore a metà stagione. "È dura per l'Union. Perdono un bravo allenatore. Soffriranno della sua partenza. Pocognoli, a differenza dei suoi predecessori, è riuscito a diventare campione. Ha lasciato il segno nel club. Di solito l'Union è un club che lavora in silenzio. D'ora in poi, dovranno lavorare con urgenza. La cosa può essere difficile da sopportare anche per i giocatori. Penso ad Anouar Ait El Hadj, che è stato rilanciato da Pocognoli. Sta tornando in vita grazie a questo staff. Per lui potrebbe complicarsi".