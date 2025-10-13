Intervenuto sul canale di Viva el Futbol, Lele Adani fa una prima somma di quanto espresso fin qui dalla Nazionale italiana sotto l'egida di Rino Gattuso dopo le prime tre uscite: "L’Italia di Gattuso sta bene insieme, il nuovo commissario tecnico ha attecchito subito, ha generato uno spirito nuovo, questi ragazzi stanno bene insieme ed è una squadra determinata che credo sappia di non poter fallire, non è possibile; un altro fallimento non è contemplato. L’ho percepito di persona, quando ero a Debrecen per Israele-Italia, rocambolesco 4-4 e 4-5 che alla fine va a determinare come questa Italia non può non vedere altro che la vittoria per andarsi a giocare tutto allo spareggio" ha detto prima di citare Pio Esposito.



"Credo che la più grande intuizione immediata e subito efficace sia stata la scelta dei due attaccanti vicini - ha continuato -. Due punte: Kean e Retegui, uno per l’altro, si cercano, si trovano e segnano e il terzo attaccante entra e fa la stessa cosa, che è Pio Esposito. Pio, il ragazzo dalle cose giuste, pronto ora, utile ora, non domani, ora. Guarda tutto attorno a sé, capitalizza tutto, cattura tutto, esplora e trasforma in performance".

Poi ancora sulla squadra di Gattuso e sul futuro aggiunge:

"La mia domanda è: questa squadra sarà efficace contro una grande squadra o sarà solo brava a giocare in un contesto di controllo per valori superiori a squadre inevitabilmente molto inferiori alla nostra Nazionale? Cosa accadrà quando incontreremo le grandi squadre? Risolviamo presto questo enigma perché i playoff sono dietro l’angolo e marzo non è così lontano".