Contatto tra il Torino e Mauro Icardi. Secondo quanto riportato da La Stampa, infatti, il 32enne attaccante andrà in scadenza di contratto e coltiva l'idea di tornare in Italia. Sondati diversi club, tra cui i messicani del Club America, ma anche (appunto) quelli di Serie A. Il Torino avrebbe preso informazioni e l'intermediario George Gardi è al lavoro.
Difficile un trasferimento a gennaio, ma la stima da parte di Cairo per Icardi c'è. Gli ostacoli? Il solito: lo stipendio: Icardi guadagna 6 milioni netti al Galatasaray, anche se sa di essere fuori mercato per l'Italia a quelle cifre.
Sezione: Rassegna / Data: Lun 13 ottobre 2025 alle 10:34
Autore: FcInterNews Redazione
Autore: FcInterNews Redazione
