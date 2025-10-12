Forse cambiare aria e lasciare l'Inter, considerata anche l'età, è una buona soluzione per Piotr Zielinski. Se ne dice convinto Piotr Czachowski, ex giocatore della Nazionale polacca, che ai microfoni di TVP Sport esprime il proprio pensiero sul centrocampista nerazzurro: "La nazionale polacca ha partite importanti in programma domenica e a novembre. Spero che continueremo a fare affidamento sulla forza e sull'esperienza di Piotr Zieliński. Il tempo stringe, Piotr sta invecchiando e forse cambiare club potrebbe essere una buona soluzione".

Aggiunge Czachowski: "Se n'è parlato anche durante il mercato estivo. C'erano segnali di un suo possibile trasferimento al Leeds, ma non ne ha approfittato. Si sente più a suo agio in Italia, un Paese fatto apposta per lui. Sta sicuramente soffrendo molto per non giocare".