Forse cambiare aria e lasciare l'Inter, considerata anche l'età, è una buona soluzione per Piotr Zielinski. Se ne dice convinto Piotr Czachowski, ex giocatore della Nazionale polacca, che ai microfoni di TVP Sport esprime il proprio pensiero sul centrocampista nerazzurro: "La nazionale polacca ha partite importanti in programma domenica e a novembre. Spero che continueremo a fare affidamento sulla forza e sull'esperienza di Piotr Zieliński. Il tempo stringe, Piotr sta invecchiando e forse cambiare club potrebbe essere una buona soluzione".
Aggiunge Czachowski: "Se n'è parlato anche durante il mercato estivo. C'erano segnali di un suo possibile trasferimento al Leeds, ma non ne ha approfittato. Si sente più a suo agio in Italia, un Paese fatto apposta per lui. Sta sicuramente soffrendo molto per non giocare".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 21:59 Compagnoni: "Napoli e Inter le grandi favorite, ma anche il Milan sta crescendo"
- 21:44 Pocognoli saluta il Saint-Gilloise, Jbari: "Per certi giocatori può essere un addio difficile da sopportare"
- 21:30 Berti protagonista alla festa dell'Inter Club L'Aquila: "Sento ancora forti emozioni tra i tifosi"
- 21:16 Elenoire Casalegno: "Interista fin da piccola, andavo in curva. Finale di Madrid? Ho rischiato di non vederla dal vivo"
- 21:02 Czachowski: "Zielinski soffre il fatto di non giocare all'Inter. Forse cambiare club è una soluzione"
- 20:46 Paesi Bassi, Malen: "Buona connessione con Dumfries, conosco le sue qualità perché..."
- 20:32 Nazionale, Bastoni (squalificato) domani mattina lascerà il ritiro azzurro: arriva la conferma ufficiale della FIGC
- 20:18 Fiorentina Women, Pinones Arce amareggiato: "Contro l'Inter meritavamo di più. Ma il calcio è così"
- 20:04 Roma-Inter vicinissima al tutto esaurito: sono 64mila i biglietti venduti per la gara di sabato
- 19:50 Paesi Bassi, altri tre passi verso il Mondiale: 4-0 facile alla Finlandia. Dumfries sempre in campo, zero minuti per De Vrij
- 19:44 Qui Napoli - L'infermeria si svuota: Politano e Buongiorno tornano col Torino, Rrahmani rientrerà per l'Inter
- 19:35 Sky - Nazionale, Bastoni (squalificato) resta con il gruppo azzurro. Domani mattina ritorno a Milano
- 19:30 InterNazionali - Croazia-Gibilterra, un po' di riposo per Sucic. Zielinski cerca la continuità: titolare in Lituania-Polonia
- 19:16 I giocatori dell'Inter a lezione di disegno del logo: promosso Matteo Darmian, male Thuram
- 19:02 Balotelli: "Non è uno scherzo giocare nell'Inter, Moratti mi ha fatto un regalo. Milan? Dovevo andare alla Juve, poi Raiola..."
- 18:47 Lumezzane, Monachello: "U23 progetto interessante. Sul mio passato all'Inter..."
- 18:33 GdS - Verso Italia-Israele, improbabile la presenza di Kean: Esposito pronto per l'esordio da titolare in azzurro
- 18:20 Zidane: "Ronaldo il più forte incontrato in carriera. Faceva cose pazzesche in allenamento, poi ti diceva 'se mi fai inca*****..."
- 18:06 Damiani: "Pio Esposito è un ragazzo interessantissimo, sta facendo grandi cose"
- 17:53 Domani la Svizzera cerca il pass per il Mondiale, Yakin: "Non abbiamo preparato festeggiamenti. L'11 titolare..."
- 17:36 Ancora Benitez: "Quando ero all'Inter zero mercato. Mi è dispiaciuto l'esonero perché la società..."
- 17:07 Nazionale, Gattuso: "Rincorse e pressing: mi soffermerei su questi due aspetti della prestazione di Esposito"
- 17:00 Mkhitaryan: "Ecco perché accettai l'Inter. Chivu ha un grande futuro, sulla finale di Monaco ho un'idea"
- 16:52 Paesi Bassi-Finlandia, le scelte ufficiali di Koeman: Dumfries inamovibile sulla destra, altra panchina per De Vrij
- 16:38 Güler e Yildiz in coro: "Calhanoglu una leggenda". L'interista: "Loro due molto importanti per la Turchia"
- 16:23 Serbia nel baratro, Aleksandar Stankovic unica luce: "Ha mostrato tutto ciò che gli ha insegnato il padre"
- 16:10 Pio Esposito: "Nazionale, emozione indescrivibile. Il gol? L'ho sognato ogni notte da quando ho cominciato a giocare"
- 15:55 Anche gli scout dell'Inter al Mondiale Under 20 in Cile: ecco i nomi degli osservati speciali
- 15:41 Maresca: "Per il campionato l'Inter ha ancora qualcosa da dare. Però occhio al Milan"
- 15:26 Moretto: "L'Inter in estate ha fatto all-in su Bonny. Superata la concorrenza di due attaccanti"
- 15:13 Carnevale: "Pio Esposito era un pallino dell'Udinese. L'Inter ha un ragazzo che diventerà un grandissimo"
- 14:58 Tonali: "Pio Esposito? Quando uno è forte e si impegna merita tutto il nostro affetto"
- 14:44 Benitez: "L'Inter è l'italiana che potrà fare più strada in Champions. Chivu per me farà bene"
- 14:30 Sommer: "Inter, un piacere giocarci". Carlos Augusto: "Voglio fare la storia in Nazionale come hai fatto tu"
- 14:17 Nela inquadra le big del campionato: "Inter squadra che gioca meglio in A. Mina vagante? Dico il Milan"
- 14:02 Palestra: "L'Inter è la squadra che mi ha impressionato di più". Poi 'vota' i nerazzurri Lautaro, Bastoni e Dimarco
- 13:48 Repubblica - Nuovo San Siro, ecco come Redbird e Oaktree acquisiranno l'area. Due le figure chiave sul fronte Inter
- 13:35 Calhanoglu celebra a SM le 100 presenze con la Turchia: "Non è facile, orgoglioso di me". Poi promuove Yildiz
- 13:22 Esposito a SM: "È tutto bellissimo. Si parla molto di me, ma voglio mantenere il mio equilibrio"
- 13:05 Condò: "L'Italia sta crescendo in consapevolezza. Ottimo segnale da Pio: sta facendo come nell'Inter"
- 12:51 Spalletti: "Per Icardi ci sono rimasto male. Mauro è un bravo ragazzo e uno dei più forti centravanti ma..."
- 12:37 TS - Inter e Milan, occhi su Gila: il rinnovo con la Lazio è in alto mare. I nerazzurri avevano già fatto un tentativo
- 12:23 Ventola: "All'Inter per Ronaldo, dopo il 5 maggio Gresko salvato dalla polizia". Poi torna sulla rottura con Vieri
- 12:09 Pagelle Corsera - Sette in pagella e applausi per Dimarco e Pio. Squalifica di Bastoni unica nota negativa
- 12:00 Spalletti: "Bastoni e Barella due top, Esposito mi ricorda Vieri: avremo un padrone dell'area. Il 'caso Acerbi'..."
- 11:55 TS - Bisseck via a gennaio? L'Inter prenderebbe in considerazione la cessione solo con questa offerta
- 11:40 GdS - Lautaro sarà in Italia solo giovedì: il piano di Chivu per Roma-Inter è chiaro. Thuram punta il Napoli
- 11:26 Matthaus: "Il Milan mi voleva, ma poi arrivò l'Inter e Trapattoni mi disse un frase. Inzaghi o Chivu? Ecco chi preferisco"
- 11:12 Borriello: "L'Inter resta la squadra più forte, il Napoli ha un mostro come Conte e il Milan ha fatto un ottimo mercato"
- 10:58 CdS - Zielinski con le valigie in mano: la sua cessione a gennaio potrebbe portare un nuovo mediano all'Inter
- 10:43 CdS - Esposito, arriva anche il primo gol azzurro: poteva partire in prestito, Chivu l'ha voluto tenere all'Inter
- 10:28 Pagelle TS - Interisti tutti promossi: Bastoni e Barella da sufficienza piena, Esposito e Dimarco tra i migliori
- 10:13 Calhanoglu silenzia le voci di mercato: "Non è mai successo niente, all'Inter sono felice. Darò il massimo"
- 09:59 InterNazionali - Da Sucic agli olandesi De Vrij e Dumfries: oggi ultimo impegno per quattro nerazzurri
- 09:44 Pagelle CdS - Esposito con voglia ed entusiasmo: voto 7. Dimarco, l'assist per Kean è una pittata d'artista
- 09:29 GdS - Stankovic continua a crescere: esordio da titolare con la Serbia. L'Inter ha una doppia clausola
- 09:14 CdS - Lautaro diviso tra Inter e Argentina: l'obiettivo è esserci a Roma e avvicinarsi ancora a Mazzola
- 09:00 Pagelle GdS - Estonia-Italia, Esposito MVP: voto 7 (come Dimarco e Barella). Bastoni è da 6
- 08:45 CdS - Thuram prosegue il lavoro di recupero: convocazione per Roma non scontata. La decisione di Chivu...
- 08:30 GdS - Dagli allenamenti duri al rebus formazione: i cinque comandamenti di Chivu per la rivoluzione interista
- 08:15 Esposito, primo gol con la Nazionale: "Adesso ho mille pensieri in testa, ma questo deve essere un punto di partenza"
- 00:00 Ride Pio chi ride ultimo
- 23:50 Braglia: "L'unica big che ha mantenuto appartenenza e leadership è l'Inter con Zanetti e Ferri"
- 23:35 Bagnaia: "Tifo Juve ma da piccolo ero un fan dell'Inter, andavo contro a mio papà"
- 23:35 Matthäus: "Non vedo l'Inter tra le favorite in Champions. Campionato italiano apertissimo"
- 23:20 Esposito alla Rai: "La gente parla tanto di me, ma credo sia stata anche la mia forza"
- 23:05 Esposito a Sky: "Il gol un sogno che diventa realtà, devo realizzare. Ma è solo l'inizio"
- 22:50 InterNazionali - Prima gioia azzurra per Esposito, gol nel 3-1 all'Estonia. Bene anche Calhanoglu
- 22:37 Italia, Bastoni squalificato: salterà la sfida con Israele. Chivu lo ritroverà prima del tempo
- 22:23 Candreva, Sosa e Galante tutti d'accordo: sarà Lautaro Martinez il Pichichi della Serie A