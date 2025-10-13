In attesa della conferenza stampa alla vigilia del match di domani tra Israele e Italia, il commissario tecnico dell'Italia, Rino Gattuso si è fermato a rispondere a Sky Sport, dove ha risposto anche sull'attaccante dell'Inter, nonché giocatore del momento, Pio Esposito.

Esposito come ha vissuto il post-partita con l'Estonia?

"Normale, uguale agli altri giorni. È un ragazzo semplice, di poche parole, che pedala molto forte. Ha numeri, corre come un centrocampista. È di facile lettura la valutazione, poi certo, bisogna anche valutare la giocata di 70-75 minuti, se andiamo a vedere, nel suo percorso in tutti questi mesi non l’ha mai fatto. Ma vediamo, le partite durano 95 minuti: c’è chi entra dall’inizio e dà il massimo per 50-60 minuti e poi ci sono gli altri che possono fare la differenza. Le valutazioni saranno queste".