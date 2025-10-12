Mirwan Suwarso, tecnico del Como, ha parlato così a Sportitalia di Fabregas, tornando sulla posizione del tecnico dei lariani, che a giugno sembrava vicino all'approdo all'Inter: "Non abbiamo mai pensato ci avrebbe lasciato, lui non è solo l’allenatore è un azionista ed è una persona che ha costruito la filosofia del calcio del club. Lui oltre a scegliere le persone che stanno nel club deve aiutare anche a scegliere il suo eventuale sostituto se un giorno volesse andare via“.