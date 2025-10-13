Ancora una volta sia Francesco Acerbi che Stefan De Vrij stanno confermando il loro valore, rispedendo al mittente i dubbi degli scettici. La carta d'identità non si cancella, ma le prestazioni sono lì da vedere. E l'alternanza sperimentata da Chivu - come spiega il Corsport - si sta rivelando un toccasana per entrambi.

"La nuova formula funziona, anzi si sono visti anche dei miglioramenti con il passare delle settimane e fin qui tra campionato e Champions l’italiano ha disputato 5 partite (443’) mentre l’olandese è arrivato a 3 (270’) proprio per rimpiazzare il compagno di squadra quando necessario - si legge -. Nei giorni scorsi di entrambi ha parlato anche il loro procuratore, Federico Pastorello, avvertendo che delle rispettive situazioni contrattuali se ne discuterà solo la prossima primavera e che le attuali buone prestazioni certificano la loro professionalità e l’attaccamento alla maglia".

Acerbi va verso i 38 anni, De Vrij verso i 34. In prospettiva - come si legge sul giornale - servirà certamente una forza fresca, ma intanto gli standard di rendimento di entrambi sono parecchio elevati e la fiducia di Chivu è ben ripagata.