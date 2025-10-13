Milano si conferma ancora una volta capitale di stile e passione sportiva: lo storico marchio Tucano Urbano, nato nel cuore della città, rende omaggio alla tifoseria interista lanciando due nuove versioni speciali del casco EL’JETTIN, in collaborazione con FC Internazionale Milano. Il modello scelto per questa collaborazione è l’iconico EL’JETTIN INTER, bestseller della gamma demi-jet di Tucano Urbano. Il casco, disponibile al prezzo di 99 euro, è disponibile in due varianti grafiche esclusive: Nerazzurro Matt Black, caratterizzato da una banda azzurra che avvolge la calotta nera opaca, e Interista Glossy White, con una fascia centrale nerazzurra su fondo bianco perla. In entrambe le versioni spicca il logo ufficiale dell’Inter posizionato frontalmente, mentre il lettering INTER personalizza il lato destro e l’anno di nascita del club compare sul lato sinistro.

I nuovi caschi EL’JETTIN INTER sono già disponibili negli Inter Store ufficiali di Galleria Passarella, Castello e San Siro, oltre che nello store ufficiale di Tucano Urbano di via Albricci, nel cuore di Milano, e infine sui siti store.inter.it e tucanourbano.com.