Nel consueto video editoriale di FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria per 2-0 dell'Inter contro il Cagliari.

“Partita giocata bene, interpretata bene. Il gol di Esposito è stato liberatorio per me, per noi e per Chivu. Diventerà molto forte. Grande partita dell’Inter e di Lautaro, i cambi hanno aiutato. Bene Dimarco e Calha, Thuram così così. Luis Henrique senza infamia e senza lode".