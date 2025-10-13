Con la vittoria per 2-0 sulla Lituania, lo score di Jan Urban, nuovo CT della Polonia, recita ora tre vittorie e un pareggio. Effettivamente, col nuovo tecnico è cambiato il clima all'interno della Nazionale, e anche Piotr Zielinski riconosce i meriti del sostituto di Michal Probierz: "Abbiamo vinto due partite e ne siamo felici. È arrivato un nuovo allenatore, tutto sembra andare per il meglio, le cose stanno andando bene e speriamo che continui così. Ha portato molta serenità alla nostra squadra. Lo stiamo seguendo passo passo per garantire i migliori risultati possibili e che tutta la Polonia possa gioire", ha affermato il centrocampista dell'Inter.
Sezione: News / Data: Lun 13 ottobre 2025 alle 16:48 / Fonte: Eurosport.tvn24
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
