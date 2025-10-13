Tra le tante voci che si accodano per elogiare le prestazioni di Francesco Pio Esposito, stamattina è arrivata da Radio Anch'io Lo Sport anche quella di Pietro Paolo Virdis. "Una bellissima sorpresa. L'Italia ha molta possibilità di scelta tra gli attaccanti, speriamo che a poco a poco ci sia anche negli altri ruoli", dice l'ex attaccante.

"Mi auguro prosegua questa idea di utilizzare i giovani. Siamo un po' in difficoltà a trovare grandi giocatori, non so dirti il motivo, forse è il periodo che va così. Speriamo finisca presto", aggiunge Virdis.