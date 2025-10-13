Dopo la facile vittoria di Kaunas per 2-0 contro la Lituania da parte della sua Polonia, Piotr Zielinski, intervistato nel dopopartita, ha elogiato in particolar modo i tifosi giunti nel Paese baltico attribuendo loro un ruolo fondamentale per la conquista dei tre punti: "Sono contento che il legame tra noi e i tifosi si stia rafforzando a ogni partita. Era da molto tempo che non cantavamo così bene insieme e festeggiavamo una vittoria insieme. Siamo anche felici che i tifosi ci abbiano sostenuto così numerosi. Quando cantavano 'giochiamo in casa', si sentiva davvero in campo".

Zielinski guarda poi con fiducia al match decisivo di Varsavia del prossimo 14 novembre contro i Paesi Bassi che vale l'ultima chance per qualificarsi direttamente al Mondiale 2026: "Faremo tutto il possibile per vincere questa partita. È chiaro che loro non sono una squadra qualsiasi ma una delle migliori squadre d'Europa e del mondo. Sarà dura, non si può negare. I giocatori dicono sempre che bisogna lottare, ma sappiamo che non sarà facile". Inevitabile una domanda sul suo futuro all'Inter, che in Polonia ha tenuto banco nel dibattito mediatico. Zielinski in tal senso fa affidamento solo alle sue forze: "Dipende tutto dalle mie gambe. Farò di tutto per avere più occasioni possibili. Abbiamo tante partite, quindi lotterò per il mio posto".