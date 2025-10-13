(ANSA) - TRIESTE, 13 OTT - Sono 250 i giornalisti morti a Gaza, il "conflitto più letale mai registrato per raccontare i fatti nel rispetto della libertà di stampa". È per questa ragione che l'Ussi, Unione Stampa sportiva Italiana, testimonierà la propria "solidarietà partecipando agli appelli per una pace definitiva" e lancia un messaggio contro ogni forma di guerra: in occasione di Italia-Israele a Udine domani verrà consegnato da rappresentanti Ussi in tribuna stampa e a bordo campo ai fotografi un fiocchetto nero per "ricordare la tragedia e il lavoro dei cronisti di penna e per immagini e per auspicare che ci sia una fine definitiva del conflitto per un futuro senza armi".