Marcus Thuram inizia la rincorsa verso Napoli-Inter del 25 ottobre. L'attaccante, riporta Tuttosport, sarà alla Pinetina già oggi per proseguire le terapie, dovrebbe tornare in gruppo tra fine settimana e l'inizio della prossima. Difficile quindi possa farcela già per la sfida contro l'Union Saint-Gilloise di martedì 21 ottobre.

Da domani riprenderà ad allenarsi anche il resto del gruppo, che ha avuto tre giorni liberi da parte di Chivu a seguito dell'amichevole contro l'Atletico Madrid. Torneranno da subito Dumfries, De Vrij, Sucic, Zielinski e Bastoni.