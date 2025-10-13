Spesso cambia in fretta il copione professionale della vita dei calciatori, anche quando il plot twist avviene nello sviluppo di una storia che non pensavi mai sarebbe potuta cambiare così radicalmente. Un esempio tangibile è la foto pubblicata qualche ora fa dall'ex nerazzurro Benjamin Pavard, ritratto nella foto da lui postata tramite storia Instagram al fianco del connazionale Theo Hernandez. "Non ce la faccio, troppi ricordi" alla 'Giovanni', suggerirebbe la foto, con tanto di celebre frase di Tre uomini e una gamba di Aldo, Giovanni e Giacomo, titolisti presi in prestito per l'occasione. Eppure l'evoluzione della storia interista e milanista dei due giocatori francesi non sembra suggerire ai tifosi delle due milanesi particolare nostalgia. Se Theo Hernandez era l'idolo della Milano rossonera, finito col farsi fischiare e non poco dalla Curva Sud, altrettanto è successo all'amico Pavard che seppur in maniera più repentina e meno turbolenta, si è trasformato da Benji l'interista a Benji 'le padeleur'. Se per Theo l'addio al termine della stagione scorsa trovava suggerimenti e spoiler in ogni dove, per Benjamin l'addio non era ponderato né particolarmente quotato, almeno fino al Mondiale per Club.

Il fine giustifica i mezzi, diceva Machiavelli, ma questo non è il 1532 e non sempre il fine giustifica i mezzi, e così non c'è giustificazione che tenga davanti ad un addio che, per quanto Pavard non lo abbia consegnato allo sciacallaggio mediatico esponendone in bella vista le sfaccettature sull'altare dei social diversamente dal compagno d'Equipe, non è ancora stato compreso se non dalle sensazioni che trapelano. Sensazioni che non depongono tutte a favore del francese, eroe del match di San Siro contro il suo ex Bayern Monaco. Da quella rete al trasferimento al Marsiglia il tempo sembra essersi se non fermato, ma certamente trasformatosi in una centrifuga di eventi che si fa quasi fatica a riavvolgere e quella foto pubblicata qualche ora fa da Benji, con l'ex 'cugino' Theo, sa di un triste "troppi ricordi, ma ce la faccio e come" a voltare pagina, alla quale i più malpensanti guarderanno con un pizzico di fastidio.