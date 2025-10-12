Il giornalista e telecronista di Sky Sport Maurizio Compagnoni è stato intervistato da TMW a margine del Festival dello Sport di Trento: "Per me le grandi favorite sono Napoli e Inter, anche se devo dire che il Milan sta crescendo moltissimo - ha esordito -. Mi è piaciuta la prova dei rossoneri a Torino e devo dire che non è molto lontano rispetto alle prime due. La Juve non ha trovato una sua identità: il potenziale c'è ma per ora si è visto pochissimo".

La Roma che percorso può fare?

"Per scudetto non ce la vedo ma al momento sono primi senza gol dei centravanti. Se questi iniziano a segnare allora cambia lo scenario. Gasperini ha bisogno di tempo, anche all'Atalanta fece fatica all'inizio. A Roma sta bruciando le tappe".