Zinedine Zidane - intervistato dalla Gazzetta dello Sport - ha parlato anche delle chance scudetto della "sua" Juventus.

Adesso l’allenatore della Juventus è un suo ex compagno, Igor Tudor: sensazioni?

"Avevo un bel rapporto con lui alla Juventus. Igor era un bravo giocatore, amico di tutti. Non sono sorpreso di vederlo sulla panchina bianconera perché qualche anno fa aveva fatto bene in un contesto tosto come Marsiglia. Mi ricordo una bella vittoria dell’OM di Igor contro il Psg, con tanto pressing: partita tatticamente perfetta".

Tudor è il tecnico giusto per riportare la Juventus a conquistare dei trofei?

"Sì, però serve pazienza e gli va dato tempo di lavorare. La sua Juventus dimostra carattere e unione, devono acquisire soltanto maggiore fiducia".

Le fa effetto vedere i figli del suo amico Thuram protagonisti nella Juventus e nell’Inter?

"E anche nella Francia! Ho parlato con Lilian dei suoi figli, sono molto contento per lui e per loro. Uno nella Juventus, l’altro nell’Inter. Khephren è giovane e bravo. Del padre, però, non hanno niente, soltanto il nome... Sono giocatori diversi".

Il giocatore più forte che ha incrociato?

"Ronaldo il Fenomeno. Ti diceva in allenamento: ti faccio due tunnel e ci riusciva. Adesso mi piace Lamine Yamal, quando tocca la palla è pazzesco".

Scudetto: Napoli o Inter?

"Anche la Juventus lotterà per il campionato perché in Serie A non c’è così tanta distanza tra le squadre di vertice. Conte ha vinto tanto, era un leader e un bravo capitano da giocatore e si sta ripetendo da allenatore".

