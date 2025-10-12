Lunga chiacchierata di Sebino Nela al Corriere della Sera durante la quale l'ex storico giallorosso ha ampiamente riavvolto il nastro de ricordi prima di essere riportato sull'attualità.

Chi vince lo scudetto?

"Il Napoli ha tutto per ri-confermarsi, l'Inter è la squadra che gioca meglio, il Milan può essere la mina vagante".

E la Roma?

"Arrivare nelle prime quattro sarebbe un risultato stra-ordinario. L'inizio è convin-cente, vediamo anche il cammino delle altre. Gasperini richiede tempo".