Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria per 4-0 dell'Inter contro il Genoa.

"Abbiamo goduto. Oggi grande Inter attenta, determinata e spettacolare. Ero curioso del centrocampo e tutti hanno risposto presente - le sue parole -. Solo 5 minuti di sbandamento nel primo tempo, per fortuna Ivan Provedel ha fatto due miracoli assoluti. Sono state parate decisive.