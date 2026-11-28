Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria per 4-0 dell'Inter contro il Genoa.
"Abbiamo goduto. Oggi grande Inter attenta, determinata e spettacolare. Ero curioso del centrocampo e tutti hanno risposto presente - le sue parole -. Solo 5 minuti di sbandamento nel primo tempo, per fortuna Ivan Provedel ha fatto due miracoli assoluti. Sono state parate decisive.
Sezione: Vento di Tramontana / Data: Sab 28 novembre 2026 alle 23:36
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
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