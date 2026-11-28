Lautaro Martinez è il primo a presentarsi in conferenza stampa dopo la vittoria sul Genoa. Queste le sue parole:

La conferma più importante dal punto di vista mentale? Bisogna restare sul pezzo.

"Come l'anno scorso, campionato molto equilibrato, la serie A sta crescendo tantissimo, tutte le squadre stanno andando bene e vuol dire tanto. Bisogna migliorare e cercare di pulire tutti gli errori che stiamo commettendo per recuperare la testa che è il nostro obiettivo".

Contro lo Stoccarda Inter solida, staserta anche bella: dopo quel pari di Bergamo siete riusciti a ritrovare il vostro livello?

"Oggi affrontavamo una squadra che sta facendo molto bene con un allenatore bravo che a me piace, ma abbiamo approcciato bene la gara ed è la cosa più importante. Siamo riusciti a gestire la palla e avere la partita in mano. In tante partite abbiamo sbagliato dopo aver avuto la partita in mano come a Bergamo, quando ci siamo fatti raggiungere sul pareggio. Dobbiamo migliorare queste cose per recuperare".

Che momento sta vivendo Thuram? Ha fatto molti gol quando eri fuori. 35 gol lui 34 tu, nessuno meglio di voi due nelle ultime due stagioni in A.

"Non sapevo questi numeri, vuol dire che stiamo lavorando bene. Lo apprezzo tanto perché è è sempre sorridente, il contrario di me, questo equilibrio è molto importante. Un ragazzo positivo, che si è preso anche la responsabilità, ho parlato tante volte con lui e sono contento che sta così. Spero continui così".

Quanto ti piacerebbe indossare quella 10 dll'Argentina?

"Un numero molto importante, l'ha indossato Diego, l'ha indossato Leo che è il migliore della storia del calcio. Ho vissuto tante cose bellissime insieme a lui ma ancora non si sa, non sappiamo nulla. Adesso fino a marzo che sarà la prossima convocazione vedremo se qualcuno la usa. Mi piacerebbe, certo".