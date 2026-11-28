Tocca a Cristian Chivu presentare sul fronte Inter la gara di questa sera contro il Genoa, test importante per mantenersi agganciata al treno dell’alta classifica dopo la vittoria della Lazio. Queste le sue parole a Sky Sport:

Che insidie nasconde questa partita con un Genoa che ha vinto cinque delle ultime sette partite? Cosa bisogna curare?

“Tutto, bisogna essere pronti sotto tutti i punti di vista. La scorsa settimana abbiamo lasciato qualcosa. Dobbiamo rifare meglio e ridare consistenza al campionato”.

Quanto è mancato Lautaro in questo periodo pur con Esposito e Thuram che hanno giocato bene?

“Abbiamo tre attaccanti sani che hanno fatto bene, soprattutto Pio e Marcus. Dobbiamo gestire i minutaggi con tre attaccanti e partite ogni 72 ore, magari martedì sarà una scelta diversa come sabato prossimo”.

Come ha costruito questo centrocampo? Stankovic era un'ipotesi?

“Stankovic è sempre un’ipotesi, lo faremo vedere prima o poi. Abbiamo scelto Barella, Sucic e Jones ma abbiamo tante soluzioni in base alla partita che sarà e agli equilibri della squadra. Quello che si vuol fare si sceglie”.